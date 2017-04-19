Профессионалы индустрии красоты встретятся в Москве

В Москве состоится выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса Intercharm Professional 2017. Экспозиция пройдет с 20 по 22 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

Intercharm Professional 2017 продемонстрирует разработки и инновации российских и зарубежных компаний в области профессиональной косметологии, парикмахерского искусства, дерматологии и в других областях индустрии красоты.

В этом году в выставке примут участие более 500 компаний из 20 стран. Среди них Hair Expert, Medicalaser, Global Fashion и другие. Впервые в Москве свои экспозиции представят такие страны, как Кипр, Финляндия, Норвегия, Бразилия, Сингапур и ЮАР.

Представители последней представят собственный национальный павильон с преимущественно натуральной косметикой.

Программа Intercharm Professional 2017 также будет включать в себя мастер-классы, практические конференции, симпозиумы, и чемпионаты. Среди них заявлены III Международный конгресс по перманентному макияжу, школа ногтевого сервиса, чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству и другие мероприятия.

Intercharm Professional — специализированная выставка индустрии профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты в России, СНГ и Восточной Европе.