Обидный комментарий бабушки заставил шведку умерить аппетит

Жительница Швеции решила похудеть и занялась фитнесом после того, как ее бабушка сказала, что она сильно поправилась. Об этом пишет Daily Mail.

«Когда бабушка, которая всегда стремится тебя накормить, говорит, что ты полная, — это обидно», — сказала Аса Инглиш (Asa English). Также девушка увидела свои снимки в бикини и поняла, что ей необходимо избавиться от лишних килограммов. «Я возненавидела себя и считала, что выгляжу ужасно», — сказала она.

— Daily Mail Femail (@Femail) 18 апреля 2017, 19:56

Инглиш начала тренироваться в спортивном зале, правильно питаться и прекратила употреблять алкоголь. Шведка стала вести собственный блог о диете, чтобы помочь тем, кто также хочет сбросить лишний вес. По словам девушки, теперь она чувствует себя гораздо лучше, чем до начала тренировок.

В марте сообщалось, что египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати (Eman Ahmed Abd El Aty), весившая 500 килограммов и считавшаяся самой тяжелой женщиной в мире, похудела на 140 килограммов за пять недель в индийской клинике. Жительница Александрии, которая 11 февраля была доставлена в больницу Saifee Hospital в Мумбаи (Индия), стала весить 358 килограммов.