Под Полтавой протестующих протаранил автомобиль

В селе Чечелово Кременчугского района Полтавской области Украины в людей, перекрывших улицу в ходе акции протеста, въехал автомобиль. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает 05366.com.ua.

По информации издания, жители населенного пункта вышли на митинг против незаконного захвата земель ландшафтного заказника «Белецковские плавни». Около 11 часов в толпу протестующих врезался автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился 66-летний местный житель.

В результате наезда травмы различной степени тяжести получили три человека. Виновник инцидента попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан экипажем патрульной полиции.

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В январе сообщалось, что участник акции протеста против роста цен на бензин в мексиканском городе Росарито (штат Новая Калифорния) на автомобиле въехал в группу полицейских, а затем скрылся с места происшествия. В результате инцидента травмы получили четверо стражей порядка.

В октябре 2016-го полицейская машина въехала в толпу демонстрантов у посольства Соединенных Штатов Америки в столице Филиппин Маниле. После наезда три студента с травмами были доставлены в больницу. У здания американской дипмиссии сотни митингующих требовали вывести из страны войска США.