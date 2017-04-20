Матвиенко посетовала на контуженых американских политиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что российско-американские отношения могут улучшиться, если сенатор Джон Маккейн не сможет влиять на внешний курс США. Ее слова приводит «Интерфакс» в четверг, 20 апреля.

«Если Маккейн и иже с ним контуженые люди будут определять внешнюю политику такой великой страны и в целом, и в отношении России, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется. Надеемся, что времена изменятся», — сказала она.

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Матвиенко подчеркнула, что и российские сенаторы неоднократно пытались выстроить конструктивный диалог с американскими коллегами, однако они не всегда идут на контакт. «Наш посол "токсичный", его погрузили в такой вакуум, что если кто-то с ним поговорит по телефону и поздоровается где-то на приеме, то человек попадает в черные списки — вот такая атмосфера сегодня», — отметила спикер Совфеда.

Маккейн неоднократно критиковал Россию. 10 апреля республиканец обвинил Москву в содействии сирийским правительственным войскам в химатаке в провинции Идлиб. В феврале он заявил, что Россия вмешивается в конфликт в Афганистане для того, чтобы помешать попыткам США урегулировать ситуацию в этой стране.