Кремль увидел яростную русофобию в каждом западном утюге

Мыслящие жители стран Запада негативно воспринимают проявления «яростной русофобии». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24», пишет ТАСС в четверг, 22 декабря.

По словам пресс-секретаря президента России, в мире полным ходом идет информационная война и существенно возрастает количество некачественной информации. Песков отметил, что Москва научилась с ней бороться. «Главное — доносить свою точку зрения, используя все достижения прогресса, не соглашаться с информационными подлогами и с информационными утками, объяснять правду и не стесняться никогда этой правды», — пояснил он.

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В то же время нужно с уважением относиться к любым странам, считает он. «Но когда уже начинает бросаться в глаза всем такая яростная русофобия, которая из каждого утюга вылезает, то более-менее думающие люди встречают это с неприятием», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что на Западе «тоже есть трезвомыслящие люди, достаточно умные, чтобы смеяться над самими собой», передает РИА Новости.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров рассказал об агрессивной русофобии, которая сейчас лежит в основе политики США в отношении Москвы. По его словам, речь идет о «шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность».