СБУ проведет учения на границе с Крымом

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет антитеррористические учения на границе с Крымом. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-секретаря управления СБУ в Херсонской области Викторию Шакулу.

Мероприятия пройдут в Геническом районе области. «Это обычные учения, плановые, которые время от времени проводим», — подчеркнула Шакула.

Представитель СБУ призвала местных жителей сохранять спокойствие «в связи со сосредоточением в населенном пункте спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам». По словам Шакулы, учения не отразятся на работе пограничного пункта пропуска «Чонгар».

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В марте в СБУ заявили о задержании девяти человек, которые, по утверждению спецслужбы, являлись членами агентурной сети российских спецслужб.

В ноябре 2016-го украинские контрразведчики задержали российских военных, проходивших службу в Крыму. В СБУ назвали военнослужащих «дезертирами, которые служили в украинской армии». При этом задержание якобы было произведено при их попытке пересечь границу Крыма. В Министерстве обороны России при этом утверждали, что военные «были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области».