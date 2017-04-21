Полиция провела обыск в пригороде Парижа в связи с нападением боевика

Мужчина, совершивший нападение на полицейских в Париже, по предварительным данным, проживал в восточном пригороде французской столицы. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, полиция провела обыск в жилом помещении, обитатели которого могли иметь отношение к атаке. Согласно документам, оно находится в городе Шель, где преимущественно живут представители среднего класса.

Хозяевами дома числится семья Карима Чеурфи, 39 лет. Полицейские сообщили, что мужчина из восточного пригорода является главным подозреваемым.

Также стало известно, что Чеурфи был осужден за нападение на полицейского в 2001 году.

Нападение было совершено вечером в четверг, 20 апреля. Рядом со служебным автомобилем остановилась машина, из нее вышел мужчина и произвел выстрелы. Один из полицейских был убит на месте, серьезные ранения получили двое его коллег. Нападавший был ликвидирован, по некоторым данным, у него был сообщник.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Экстремисты сообщили, что нападение на полицейских произвел их «солдат» Абу Юсиф из Бельгии.