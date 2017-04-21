Большинство туристов из России заявило о готовности отказаться от поездок в США

Более половины российских путешественников готовы отказаться от поездок в США в случае ужесточения правил въезда в страну. Об этом сообщается в пресс-релизе турсервиса Kayak.ru, поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 21 апреля.

Эксперты компании пришли к таким выводам после опроса тысячи россиян. В результате 61 процент респондентов заявили, что не поедут в США, если от них потребуют предоставить пароли от аккаунтов в соцсетях для получения визы.

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Такая политика нарушает неприкосновенность частной жизни, полагают 66 процентов опрошенных. Кроме того, 46 процентов россиян опасаются, что посторонние смогут управлять их аккаунтом в соцсетях, если они назовут пароль. Также выяснилось, что 15 процентов опрошенных не станут отвечать на вопросы о своих политических взглядах и раскрывать другую информацию о личной жизни при оформлении визы.

Лишь 15 процентов респондентов выразили готовность передавать требуемую информацию дипломатам США, включая пароли. Примерно столько же (13 процентов) не откажутся от поездки в Штаты даже при возможном ужесточении правил оформления визы.

В Kayak.ru добавили, что результаты, схожие с итогами российского опроса, были получены и в ряде других стран. Эксперты предположили, что миграционная политика США грозит привести к падению турпотока в Америку.

В феврале министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Джон Келли не исключил, что американские посольства могут начать требовать от иностранцев, оформляющих визу, предоставлять пароли от аккаунтов в соцсетях. Чиновник объяснил такие меры требованиями безопасности.

