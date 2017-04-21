СМИ сообщили о планах США назначить нового посланника для переговоров по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа назначит нового специального посланника для обсуждения ситуации на Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на двух европейских чиновников, чьи имена не называются.

Имя предполагаемого кандидата пока не оглашается. Известно только, что выбор претендента будет курировать нынешний глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее американскую сторону на этих переговорах представляла бывшая помощник госсекретаря по Европе и Евразии Виктория Нуланд. Ее последние переговоры с Сурковым прошли в октябре прошлого года — за месяц до избрания Трампа президентом.

Как отмечает BuzzFeed, возобновление переговоров активно поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель. Она обсуждала этот вопрос с Трампом на переговорах в Вашингтоне. Глава немецкого правительства встречалась с американским лидером в столице США 17 марта.