Семилетний мальчик нашел коробку с 14 гранатами в Краматорске

В Краматорске семилетний мальчик нашел возле здания школы коробку, в которой находились 14 гранат. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщается на сайте Национальной полиции Донецкой области Украины.

В публикации сказано, что 22 апреля в 19.15 на номер «102» позвонила 34-летняя местная жительница и рассказала, что ее сын во время прогулки с приятелями обнаружил в углу двора школы № 3 возле забора предметы, похожие на гранаты. Ребенок не стал трогать находку, а рассказал о ней матери.

«На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находятся семь гранат РГД-5 и семь гранат Ф-1. У боеприпасов выкручены запалы, однако они лежат там же в коробке», — объяснили в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники.

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