Умерла актриса Лариса Кронберг

Советская актриса театра и кино Лариса Кронберг (Соболевская) скончалась в Москве после продолжительной болезни. Об этом в пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили ТАСС в понедельник, 24 апреля.

Артистке было 87 лет.

Кронберг родилась в Пензе в 1929 году. В 1954-м она окончила актерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. После выпуска около 20 лет артистка служила в Государственном театре киноактера.

Актриса сыграла более чем в 30 фильмах, среди которых «Звезды на крыльях», «Девушка с гитарой», «Они встретились в пути», «Ночь без милосердия», «Выстрел», «Невеста с севера», «Завтрак на траве», «Журавушка», «Возвращение Будулая» и «Большая семья».