Аксенов назвал ректора Крымского федерального университета гирями на ногах

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов назвал ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) Сергея Донича гирями на ногах. Такое заявление он сделал во вторник, 25 апреля, в ходе выездного заседания Совета министров РК в пгт Ленино. Прямую трансляцию ведет телеканал «Первый Крымский».

Министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий во время своего выступления на заседании предложил возродить в Медакадемии, входящей в состав КФУ, физиотерапевтическое отделение для подготовки профильных специалистов, в частности, для санаториев. По его мнению, в республике данная инициатива будет востребована. «Как только господина Донича отправим в отставку, сразу всем станет легче дышать. И по физиотерапии решим. Донич сейчас — это гири на ногах КФУ», — отозвался на слова министра Аксенов.

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24 апреля ректор КФУ Сергей Донич заявил, что готов уйти в отставку, только если об этом попросит Министерство образования и науки России. «Если мое руководство мне скажет: "Сергей Георгиевич, спасибо за проделанную работу, мы в ваших услугах больше не нуждаемся", то, конечно, я напишу. Руководство — это Министерство образования и науки Российской Федерации», — подчеркнул Донич.

Ранее в тот же день несколько десятков студентов провели пикет возле главного здания вуза в знак недоверия ректору. По мнению учащихся, руководство вуза нецелесообразно осваивает бюджетные средства. В частности, студенты недовольны размером стипендий и условиями в общежитиях. В свою очередь Аксенов, возглавляющий наблюдательный совет КФУ, инициировал на 5 мая заседание набсовета для обсуждения деятельности вуза и недоверия ректору.

Публичная критика главы региона в адрес Донича прозвучала 20 апреля. Аксенов высказал мнение, что Донич не справляется со своими обязанностями и должен подать в отставку. Со своей стороны ректор указал, что слова Аксенова — «это личное мнение».

Донич возглавил Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского в 2014 году. До этого занимал должность заместителя председателя правительства РК.