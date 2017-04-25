Литературный музей сменил название

Государственный литературный музей получил новое название. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля.

Учреждение переименовано в Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля. Как заявляют в пресс-службе, новое название соответствует как современной миссии музея, так и концепции ее создателя, политического деятеля и ученого Владимира Бонч-Бруевича.

Наименование Государственный литературный музей останется кратким официальным названием.

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Отмечается, что процедура ребрендинга, помимо смены названия, подразумевает также реализацию нескольких существенных задач, в числе которых — «вернуться к истории музея, прояснить его исходную концепцию, сформировать современную миссию музея, наметить перспективы развития».

В рамках программы развития музея предполагается, к примеру, создать Музей истории литературы XX века в здании на Зубовском бульваре, Национальный выставочный центр «Десять веков русской словесности» на Арбате и Музей звучащей литературы в Шелапутинском переулке.

Гослитмузей — крупнейший в России музей истории российской литературы — был основан в 1934 году. В настоящее время директором учреждения является Дмитрий Бак.