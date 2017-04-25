В Израиле почтили память жертв Холокоста. Видео публикует Русская служба «Би-би-си». Согласно решению кнессета, принятому еще в 1951 году, эта дата отмечается в стране ежегодно. В день поминовения жизнь в стране останавливается на две минуты: в память о погибших на улицах городов звучит сирена, пешеходы замирают на тротуарах, автомобилисты останавливают машины и выходят из них. Из-за особенностей летоисчисления по еврейскому календарю День катастрофы отмечается в разные даты. В этом году он пришелся на 24 апреля.