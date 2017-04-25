Северная Корея провела военные учения с артиллерийскими стрельбами

КНДР провела военные учения с артиллерийскими стрельбами. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Ёнхап» со ссылкой на правительственные источники.

Уточняется, что так Пхеньян отметил 85-летие со дня основания Корейской народной армии. «Северная Корея провела масштабные учения в районе города Вонсан на восточном побережье», — передает агентство.

По его данным, на них мог присутствовать северокорейский лидер Ким Чен Ын

Ситуация на Корейском полуострове — одна из наиболее напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по военным объектам КНДР, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Северная Корея ответила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

С 2016-го КНДР активно проводит ракетные пуски, очередной состоялся 16 апреля и, по данным Пентагона, закончился провалом — снаряд взорвался почти сразу после старта.