Обвиненный в превышении полномочий глава Новокузнецкого района ушел в отставку

Глава Новокузнецкого района Кемеровской области Евгений Манузин, обвиняемый в превышении должностных полномочий, подал в отставку по собственному желанию. Об этом передает РИА Новости.

«В соответствии с уставом Новокузнецкого муниципального района до вступления в должность вновь избранного главы исполнять обязанности главы муниципального образования будет его первый заместитель Андрей Шарнин», — сообщили в районной администрации. Отмечается, что Манузин был отстранен на время расследования.

Ранее в апреле на сайте регионального следственного управления Следственного комитета сообщалось, что Манузин предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий при ремонте высоковольтной линии электропередачи.

«В 2015 году обвиняемый при отсутствии законных оснований объявил на территории поселка Подстрелка режим чрезвычайной ситуации. Это позволило без проведения конкурсной процедуры заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение ремонтных работ высоковольтной линии электропередачи», — говорится в сообщении управления.

По данным следствия, ущерб бюджету превысил 900 тысяч рублей. Отмечается, что в счет возмещения ущерба на автомобиль и одну из квартир обвиняемого, стоимостью около четырех миллионов рублей, наложен арест.