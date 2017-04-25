Группа Papa Roach приедет в Россию

Американский рок-коллектив Papa Roach выступит в Москве 13 июня и в Санкт-Петербурге 14 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Группа представит на сцене песни со своего нового альбома Crooked Teeth. Столичный концерт пройдет в концертном зале Stadium Live, выступление в Санкт-Петербурге состоится в клубе A2.

Билеты можно приобрести на сайте агентства Eventation.

Коллектив Papa Roach был основан в 1993 году в городе Вакавилль, штат Калифорния, и считается одной из главных групп в жанре альтернативного металла. Второй альбом музыкантов Infested, выпущенный в 2000 году, стал трижды платиновым и занял пятое место в американском чарте Billboard 200. Выход пластинки Crooked Teeth назначен на 19 мая.

