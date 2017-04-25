Роспотребнадзор опроверг сообщения СМИ об участившейся фальсификации продуктов

Информация об увеличении в 2016 году объема фальсифицированной продукции на 24 процента не соответствует действительности. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости. В пресс-службе ведомства объясняли, что в данном случае речь идет об участившихся нарушениях требований технических регламентов.

«В связи с появившимися сообщениями о якобы росте на 24 процента фальсифицированной продукции Роспотребнадзор обращает внимание, что в тексте доклада Государственного совета "О национальной системе защиты прав потребителей" речь идет о росте нарушений, выявляемых при проведении проверок на соответствие требованиям технических регламентов, а не фальсифицированной продукции», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре пояснили, что нарушение требований технических регламентов и фальсификация продукции — категорически разные явления. К фальсифицированным пищевым продуктам отнесены продукты умышленно измененные (подделанные) или имеющие скрытые свойства и качества, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной.

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«Доля продукции с нарушениями требований технических регламентов в 2016 году среди пищевой продукции составила 3,74 процента, среди непищевой — 10,65 процента. Эта информация также отражена в докладе», — отметили в Роспотребнадзоре.

В середине января 2017 года помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в России фальсифицируется четверть всех продуктов питания, за исключением яиц. С такой оценкой не согласились в Роспотребнадзоре и Росстате. В частности, в статкомитете сообщили, что с января по ноябрь 2016 года было выявлено не соответствующих требованиям мяса и птицы — 6,6 процента, рыбы — 5,8 процента, кондитерских изделий — менее 4 процентов.

20 апреля Роспотребнадзор сообщил, что по итогам проверки более 11 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общепита и участников торговли выяснилось, что самая большая доля фальсификации приходится на молочную и импортную рыбную продукцию — 7,5 и 6,5 процента соответственно.