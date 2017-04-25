Шведский политик запустил онлайн-трансляцию видеоигры ради общения с гражданами

Член шведского парламента Рикард Нордин (Rickard Nordin) запустил свой канал на сервисе онлайн-трансляций Twitch, чтобы общаться со зрителями во время игры в Hearthstone: Heroes of Warcraft. Об этом сообщает Engadget.

34-летний представитель муниципалитета города Гетеборга еженедельно проводит трансляции, во время которых отвечает на вопросы. В разговорах с аудиторией Twitch он затрагивает не только тематику Hearthstone, но и, например, мировую политику.

Нордин запускает трансляцию каждый вторник в 19:00 по центральноевропейскому времени (21:00 мск). В течении трех часов он стримит Hearthstone прямо из своего кабинета в здании парламента Стокгольма. Большую часть времени политик разговаривает на шведском языке и ровно час посвящает общению с англоговорящими зрителями.

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По мнению журналиста The Next Web, наблюдать за трансляцией Нордина очень необычно. «Я не ожидал увидеть рассуждающего о повышении налогов политика, который останавливается на полуслове, чтобы подумать какое заклинание использовать против соперника в онлайн-игре», — призналcя автор материала о парламентарии.

Первый стрим Нордин провел в конце февраля. С тех пор на его Twitch-канал подписалось более 870 человек.

Компания Blizzard представила карточную игру Hearthstone: Heroes of Warcraft в 2013 году. В ней каждый игрок собирает свою собственную колоду, с помощью которой ему предстоит сразиться с противником.