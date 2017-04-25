В Испании задержали подозреваемых в причастности к теракту в Брюсселе

Испанская полиция задержала в Барселоне девять человек, четверо из которых могут быть причастны к терактам в Брюсселе, совершенным в марте 2016 года. Об этом сообщает El Mundo.

Изначально члены группировки попали в поле зрения правоохранительных органов из-за подозрений в незаконной транспортировке наркотиков. В ходе оперативной разработки выяснилось, что некоторые участники банды могут иметь отношение к прошлогодней атаке в столице Бельгии.

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Слежка за ними продолжалась восемь месяцев. По соображениям секретности, других подробностей в правоохранительных органах не раскрывают.

Серия терактов в Брюсселе была совершена 22 марта 2016 года. Нападению подверглись аэропорт Завентем, а также станция метро «Маальбек». Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения.

По версии следствия, в метро взрывное устройство привел в действие Халид Бакрауи, а в аэропорту — его брат Ибрагим вместе с Наджимом Лашрауи, которого разыскивали по делу о терактах в Париже. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».