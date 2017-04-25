Мир
 

В Испании задержали подозреваемых в причастности к теракту в Брюсселе

Перейти в «Мою Ленту»

Испанская полиция задержала в Барселоне девять человек, четверо из которых могут быть причастны к терактам в Брюсселе, совершенным в марте 2016 года. Об этом сообщает El Mundo.

Изначально члены группировки попали в поле зрения правоохранительных органов из-за подозрений в незаконной транспортировке наркотиков. В ходе оперативной разработки выяснилось, что некоторые участники банды могут иметь отношение к прошлогодней атаке в столице Бельгии.

Слежка за ними продолжалась восемь месяцев. По соображениям секретности, других подробностей в правоохранительных органах не раскрывают.

Серия терактов в Брюсселе была совершена 22 марта 2016 года. Нападению подверглись аэропорт Завентем, а также станция метро «Маальбек». Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения.

По версии следствия, в метро взрывное устройство привел в действие Халид Бакрауи, а в аэропорту — его брат Ибрагим вместе с Наджимом Лашрауи, которого разыскивали по делу о терактах в Париже. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Los Mossos vinculan a cuatro de los nueve detenidos con arrestados por los atentados de Bruselas
В Антверпене предотвращена попытка теракта
В Брюсселе почтили память жертв прошлогоднего теракта
Последние новости
Американские инструкторы прибыли в Донбасс для проверки украинских войск
Charlie Hebdo посмеялся над кандидатом в президенты Франции и его зрелой женой
Минфин назвал щедрыми условия первого выпуска «народных облигаций»
Крис Прэтт признался сэндвичу в любви
Бой с участием Кличко впервые с 2013 года покажут по российскому ТВ
Путину доложили о планах замещения украинских двигателей для вертолетов
Сооснователь Google представил «летающий автомобиль»
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:07 Сегодня

«В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть»

Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями
16:03 Сегодня

Китайские власти запретили уйгурам называть детей Джихадами и Имамами

16:26 Сегодня

В Израиле почтили память жертв Холокоста

16:41 Сегодня

Задержание самолета с грабителями банка в Парагвае попало на видео

Мир
 — 
06:00 22 апреля 2017

Эрдоган, Аллах и Россия

Стоит ли бояться исламизации Турции
13:50 Сегодня

Люди в масках и с мачете в руках зарубили 17-летнего велосипедиста в Лондоне

14:12 Сегодня

Верховный суд Турции отказал в иске оппозиции об отмене итогов референдума

12:37 Сегодня

Бунтовщики в Венесуэле сожгли грузовики и возвели баррикады

Мир
 — 
12:04 20 апреля 2017
Ангела Меркель и Дональд Трамп

Майн либер фройнд

США и ФРГ остаются близкими партнерами, несмотря на неприязнь между их лидерами
11:48 Сегодня

Марин Ле Пен ушла с поста лидера «Национального фронта»

14:48 Сегодня

Греческий суд повторно отказал Турции в экстрадиции военных

10:39 Сегодня

Обаме пообещали 400 тысяч долларов за выступление на конференции

Россия
«Самое страшное в их жизни уже случилось»
Психолог МЧС о том, как люди переживают горе и как поддержать их в трудный час
Владимир Путин«Смотреть, чтобы нас никто не съел»
Путин сравнил свою работу с охотой на морских чертей
Лифт с бригадой скорой помощи и пенсионеркой сорвался в Ульяновске
Медведев сравнил себя со средним американцем по числу прочитанных книг
Экспедиция из Москвы в Москву
Как городские антропологи изучали столицу при разработке программы «Моя улица»
Хабаровские суды эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Кремль назвал снос московских пятиэтажек обоснованным и целесообразным
Все материалы
Мир
«В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть»
Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями
Эрдоган, Аллах и Россия
Стоит ли бояться исламизации Турции
Первый тур отыграли
В финале президентской гонки во Франции — Ле Пен и Макрон
Китайские власти запретили уйгурам называть детей Джихадами и Имамами
Задержание самолета с грабителями банка в Парагвае попало на видео
French Foreign Legionnaires carry the coffin of French politician Yves Guena during an official funeral ceremony at the Hotel des Invalides in Paris, France, March 8, 2016 REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAYУтрата масштаба
Франция рискует стать малой европейской страной
Столица мира
Повседневная жизнь послевоенного Нью-Йорка
Все материалы
Бывший СССР
Они сражались за Удию
«Зеленые человечки» в Литве провозгласили «Шальчининкскую народную республику»
Украинский постный борщ подорожал
Американские инструкторы прибыли в Донбасс для проверки украинских войск
Главный раввин Украины возмутился вывеской «Холокост кабаре» в центре Киева
Главным люстратором Украины стала 28-летняя сотрудница Минюста
Лавров обвинил Порошенко в нежелании отвечать за соблюдение Минских соглашений
Украинская полиция пожаловалась на дефицит патронов
Все материалы
Финансы
Лопнувший галлон
Почему бензин в России стал дороже, чем в США, и продолжит ли цена расти дальше
Россия и Катар задумались о реализации проектов на 12 миллиардов долларов
Потребительская уверенность россиян вернулась к уровню 2015 года
НСПК и MasterCard начали переговоры о приеме карт «Мир» за рубежом
Sberbank CIB предрек новое снижение ключевой ставки ЦБ
Катар согласился на импорт баранины и козлятины из России
Минфин объявил о старте продаж «народных облигаций» с 26 апреля
Все материалы
Бизнес
Новобранцы золотого списка
Список богатейших россиян по версии Forbes пополнился 13 новичками
Рустам Танкаев: Дивиденды государству — рекордный вклад «Роснефти»
За 2016 год компания выплатит акционерам 35 процентов чистой прибыли по МСФО
Совет Евросоюза окончательно утвердил отмену роуминга с 15 июня
«МегаФон» подвел итоги первой пятилетки работы LTE в России
Краудсорсинг помог властям определить приоритеты благоустройства моногородов
«Ингеоком» предложило лучшую цену на строительство новых участков метро в Москве
WP узнала о планах Трампа снизить налог на прибыль предприятий до 15 процентов
Все материалы
Силовые структуры
GBU-43/BКузькины папа и мама
Как Россия и США соревнуются в создании больших бомб
Авторитет лазерный
Как профессор зарабатывал на контрафактной медицинской технике нового поколения
Президентский калибр
Из какого оружия стреляли в первых лиц государств
Путину доложили о планах замещения украинских двигателей для вертолетов
В Рыбинске ввели в строй стенды для новых газотурбинных двигателей
СМИ сообщили об отказе Минобороны от топливозаправщиков на базе Ил-96
В Эстонию прибыла пара истребителей-«невидимок» F-35А
Все материалы
Наука и техника
Северная полярная область Меркурия характеризуется резкими перепадами температур (50-400 кельвинов) и наличием в кратерах водяного льдаОсталось недолго
Как умирает ближайшая к Солнцу планета
Никола Лемери выступает с публичной лекцией по химииДостали
Зачем простой аптекарь объявил войну могущественным алхимикам
Стань травкой
Как жуткие подземные существа превращаются в растения
Назван способ сохранить ясность ума в старости
Обнаружены пожирающие пластик гусеницы
Найдена новая польза от ходьбы
Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе
Все материалы
Спорт
Серена УильямсМолочный шоколад
Пьяная Шарапова, цвет ребенка Серены Уильямс — о чем говорит Илие Настасе?
Мария Шарапова«Мы все считаем, что Мария — обманщица»
Как теннисный мир встречает Шарапову
Удаленному в матче с «Ростовом» капитану «Спартака» дали сыграть с ЦСКА
Бой с участием Кличко впервые с 2013 года покажут по российскому ТВ
Целовавшийся с употреблявшей кокаин девушкой легкоатлет сделал каминг-аут
В матче женского чемпионата Казахстана по хоккею произошла массовая драка
Французского велогонщика избили бейсбольной битой во время тренировки
Все материалы
Культура
Джин Симмонс«Пускай Трамп и Путин спорят»
Джин Симмонс из Kiss о музыке, богатстве и третьей мировой войне
Метаморфозы метафизики
Герои-манекены в картинах Джорджо де Кирико
Эффект нетронутости
Ирвин Пенн: фотограф, который первым загнал моделей в угол
Крис Прэтт признался сэндвичу в любви
Актер Александр Иншаков сообщил об обысках у него дома
Медведев назвал преступным преследование деятелей искусства
Украинский вице-премьер предрек рэперу Басте запрет на въезд в страну
Все материалы
Интернет и СМИ
Домашняя заготовочка
Террористы учатся взрывать неверных у мамы на кухне
Дурят нашего брата
Что скрывают от зрителей создатели главного телевизионного шоу о путешествиях
Деньги из мусорки
Пока люди смотрят порно, мошенники зарабатывают на них миллионы
В сети высмеяли перепутавшего зонтик для коктейля с наркотиками американца
Белый мужчина раскритиковал белых мужчин от лица чернокожей женщины
Новая форма сотрудников «Макдоналдса» напомнила пользователям о «Звезде смерти»
В сети поностальгировали по кнопочным мобильным телефонам
Все материалы
Ценности
Альбер Эльбаз и Фредерик Малль Коллекция суеверий
Опыты парфюмера Малля с потусторонними сущностями
Инструмент мирового господства
Инженеры Casio научили часы управлять временем
Miu Miu запустил моделей в бассейн с «акулой»
Victoria's Secret предложила женщинам «сексуальные штучки»
Armani/Privé представил свою версию аромата ириса
Сын Андрея Макаревича занялся пошивом одежды
Броневик с двигателем Rolls-Royce выставили на аукцион
Все материалы
Путешествия
Галопом по Северным Европам
Как вместить поездку по нескольким столицам региона в формат длинных выходных
На Куту — кутить
Что посмотреть на острове Бали
Американца дважды за два дня задерживали с оружием в аэропорту
Украинских туристов признали главными любителями роскошного отдыха в России
Определены самые популярные летом у иностранцев российские города
Заработал сервис для выбора лучших направлений для спонтанных путешествий
Спрос россиян на перелеты в Киев на период «Евровидения» вырос
Все материалы
Из жизни
Мама — марихуана
Зачем американки совмещают употребление наркотиков с воспитанием детей
People dance on the opening day of the Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio, California, U.S. April 14, 2017. Беззаботно раздеты
Как проходит Коачелла — один из самых модных фестивалей в мире
«Американцы — радостный народ»
Рассказ москвича, переехавшего в Сан-Франциско
«Самого красивого преступника в мире» выслали из Великобритании
Врачей самой тяжелой женщины в мире заподозрили в обмане
Японец прожил в туалете три года
Дочь Алека Болдуина прикрыла наготу собакой
Все материалы
Китайские машины, которые уже совсем не клоны
Крутые новинки китайских марок, которые вы пропустили
Новые машины для старого «Форсажа»
Современные спорткары в раскраске автомобилей из самого первого «Форсажа»
Квиз: что означают логотипы автомобильных марок
Тест на знание эмблем известных автобрендов
Быстро и просто
Навещаем Михаила Алешина на самой гламурной гонке Indycar
Багги сделал обратное сальто и проехал по «стене смерти»
Пикапу Mitsubishi L200 добавили агрессии
Сбежавшая утка сделала американку виновницей ДТП
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Шведы поневоле
Исповедь россиянина, живущего в групповой семье
Добро пожаловать в рай
Жилье в Крыму: новую квартиру на полуострове можно купить за миллион рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
В Подмосковье нашли коттедж за девять миллиардов рублей
Все материалы