Запрещен ввоз в Россию алкоголя одного из производителей Черногории

Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России алкогольной продукции черногорского производителя 13.jul Plantaze. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничение действует со среды, 26 апреля.

В 2017 году было выявлено 24 партии продукции, не соответствующие требованиям законодательства. По результатам исследований выявлено содержание пестицидов и пластификаторов, обнаружены посторонние включения.

Несмотря на предостережения со стороны Роспотребнадзора, производитель не представил информацию по устранению нарушений.

Партии алкогольной продукции, не соответствующие требованиям, изъяты из оборота, материалы переданы в суд.