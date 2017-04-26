Официальный евро вырос до 61,5 рубля

Банк России повысил официальный курс евро на 27 апреля на 71 копейку, до 61,51 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара также вырос на 47 копеек, до 56,31 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 58,65 рубля.

На Московской бирже доллар к 13:10 мск поднялся на 34 копейки по сравнению с предыдущим закрытием, до 56,49 рубля. Евро подрос на 13 копеек — до 61,55 рубля. Июльские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,17 процента, до 52,48 доллара за баррель.

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Единая европейская валюта укрепляется, продолжая отыгрывать победу Эммануэля Макрона в первом туре выборов президента Франции. На этом фоне богатейшие европейцы увеличили свои состояния на 27,5 миллиарда долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index, показатели фондовых рынков Европы в понедельник, 24 апреля, выросли до максимума за 17 месяцев.

25 апреля курс евро на Московской бирже вырос на 29 копеек, достигнув 61,04 рубля. Отметку в 61 рубль европейская валюта преодолела впервые с 29 марта.