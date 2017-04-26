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Кипр выдал России осужденного за аферы с нефтью «дочки» ЮКОСа

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Власти Кипра экстрадировали в Россию Вячеслава Шимкевича, заочно приговоренного российским судом за хищения у бывшей «дочки» ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК» и компании «Томскнефть-Сервис». Об этом сообщила в среду, 26 апреля, Генпрокуратура.

Шимкевич был передан представителям российских правоохранительных органов 26 апреля в международном аэропорту Ларнаки. Он находился в международном розыске с октября 2008 года.

О местонахождении Вячеслава Шимкевича, согласно сообщению Генпрокуратуры, российские правоохранители знали с 2009 года. Тогда Россия направила Кипру запрос о его экстрадиции. Однако в апреле 2012 года окружной суд Ларнаки отказался удовлетворить требование России. В дальнейшем это решение было обжаловано прокуратурой Кипра по просьбе российской стороны и 30 марта 2017-го кипрский Верховный Суд принял решение о выдаче Шимкевича.

Шимкевич в 2005 и 2006 годах участвовал в хищении имущества нефтедобывающей компании «Томскнефть» ВНК, которая являлась дочерней компанией НК «ЮКОС», сказано в сообщении Генпрокуратуры. Кроме того, удалось доказать его причастность и к растрате и легализации похищенных средств дочернего предприятия «Томскнефть» ВНК — «Томскнефть-Сервис».

5 апреля РИА Новости сообщало со ссылкой на кипрскую газету «Филелефтерос», что в Россию по решению Апелляционного суда Кипра будет экстрадирован мужчина, заочно приговоренный на родине к пяти годам тюрьмы за хищения у бывшей «дочки» ЮКОСа. По данным издания, он присвоил 1,003 миллиона тонн нефти и 72,5 миллиона рублей.

В 2013 году Вячеслав Шимкевич был приговорен к пяти годам колонии за растрату и «отмывание» в составе организованной группы 1,5 миллиарда рублей из средств компании «Томскнефть». По версии следствия, организатором преступной схемы был родственник осужденного, экс-глава «Томскнефть» ВНК Сергей Шимкевич. Суд дал ему 13 лет тюрьмы, однако в июне 2013 года он добился условно-досрочного освобождения.

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