Бывший футболист «Шахтера» назвал захвативших «Донбасс Арену» террористами

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Фернандиньо, ныне выступающий за английский «Манчестер Сити», назвал захвативших «Донбасс Арену» людей террористами. Слова 31-летнего бразильца приводит The Independent.

«Это был один из самых красивых стадионов в стране. Мы можем назвать захвативших его людей террористами. Они пришли в город, захватили там и другие крупные здания», — сказал Фернандиньо.

3 марта глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко предложил провести матч между бойцами батальонов «Спарта» и «Сомали».

«Донбасс Арена» фактически перешла под контроль ополченцев 28 февраля в ходе процесса перевода под внешнее управление украинских предприятий, расположенных на территории ДНР. 1 марта власти самопровозглашенных республик региона официально объявили о национализации этих объектов.

Владелец стадиона — Ринат Ахметов, домашние матчи на нем проводил донецкий «Шахтер». Официальные встречи на этой арене не проводятся с лета 2014-го из-за вооруженного конфликта в регионе, а командам из ДНР руководство «Шахтера» запрещало играть на ней.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции (так Киев называет силовые действия в регионе). В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке Украины. Москва опровергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.