Боливийский вратарь голом наказал пошедшего в атаку коллегу

Голкипер «Боливара» Матиас Дитуро забил мяч в ворота «Сан-Хосе» ударом из своей штрафной площади, воспользовавшись тем, что вратарь соперников Карлос Эмануэль Франко пошел в атаку. Видео было опубликовано на странице Goles Mexicanos в Twitter.

Карлос Эмануэль Франко пошел в чужую штрафную на 94-й минуте матча в надежде сравнять счет, но мяч после штрафного удара пришел точно в руки Матиаса Дитуро. Голкипер тут же ударом через все поле послал его в пустые ворота «Сан Хосе».

Встреча 12-го тура чемпионата Боливии завершилась со счетом 3:1 в пользу лидирующего «Боливара». Сан-Хосе после поражения остался на седьмом месте.