Донской предложил внедрить в России «зеленые облигации»

В России необходимо внедрять «зеленые облигации» и банковское проектное финансирование. Об этом в среду, 26 апреля, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, сообщает ТАСС.

По его словам, эти инструменты уже нашли широкое применение во всем мире. «За три года рынок "зеленых облигаций" вырос в 15 раз. Пример работы этого инструмента у нас пока можно пересчитать по пальцам», — сказал Донской на правительственном часе в Совете Федерации.

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26 апреля в России начались продажи облигаций федерального займа для населения. Номинальная стоимость одной облигации равна одной тысяче рублей. Ставка первого купона составит 7,5 процента годовых, по второму — 8 процентов, по третьему — 8,5 процента, по четвертому — 9 процентов, по пятому — 10 процентов, по шестому — 10,5 процента годовых.

«Зеленые облигации» — ценные бумаги, средства от которых идут на финансирование экологических проектов, например на разработку возобновляемых источников энергии.