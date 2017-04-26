В Совфеде назвали провокацией предложение взимать НДФЛ с доходов по депозитам

Предложение замминистра финансов России Ильи Трунина взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов банковских вкладов является провокацией. Об этом в среду, 26 апреля, заявила член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Елена Афанасьева, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Неужели чиновник такого высокого ранга не понимает, что это вызывает недоверие к правительству, к банковской системе со стороны населения? Провокация никогда ничего хорошим не заканчивалась, и в данном случае подтрунивать над населением, мне кажется, неуместно», — сказала она.

На предложение замглавы Минфина обратили внимание не только профессиональное сообщество и средства массовой информации, но и граждане, которые поднимали эту тему в регионах, отметила Афанасьева. «У людей складывается впечатление, что если это вещает человек в ранге замминистра, то, по сути, это позиция ведомства по данному вопросу», — добавила сенатор.

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22 апреля Трунин заявил, что физические лица, получающие доходы с депозитных вкладов, должны платить с них НДФЛ. Он пояснил, что не совсем справедлива сложившаяся в настоящее время ситуация, когда НДФЛ удерживается даже с зарплат ниже среднего — 20, 15, 10 тысяч рублей, а с доходов по депозитам, которые могут достигать миллиона рублей, не удерживается ничего. При этом Трунин добавил, что Минфин пока эту инициативу не выдвигает официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.

НДФЛ в России составляет 13 процентов. Им облагаются доходы, полученные по рублевым депозитам, но только в случае, если ставка банка на пять процентов превышает ключевую ставку ЦБ. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки на девять процентов годовых.

