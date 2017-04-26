Глава краснодарских справороссов уволился из-за миллионных долгов партии

Руководитель отделения «Справедливой России» в Краснодарском крае Эдуард Кузнецов подал в отставку из-за долгов организации. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 26 апреля.

По словам Кузнецова, региональное отделение партии в общей сложности задолжало 44 миллиона рублей. Он также утверждает, что долги накопились по вине бывшего руководителя организации Андрея Руденко, который «категорически отказывается отчитываться по этим обязательствам» и не выходит на связь.

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Помимо финансовых проблем, причиной своей отставки Кузнецов также называет отсутствие поддержки со стороны центрального аппарата партии.

«Когда отсутствует нормальное взаимодействие федерального центра и региональных отделений, когда "Справедливую Россию" дискредитируют, обеспечить эффективную партийную работу в Краснодарском крае не представляется возможным», — резюмировал он.

Эдуард Кузнецов был назначен председателем краснодарского отделения эсеров в декабре прошлого года. До него им с 2012 года руководил бывший депутат Госдумы Андрей Руденко. Он ушел в отставку после провала партии на думских выборах в регионе.

29 марта зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что у более чем половины российских политических партий нет средств на счетах.

«Справедливая Россия» как парламентская партия имеет право на госсподдержку. Как и другие партии, она также может получать доход от гражданско-правовых сделок, вступительных и членских взносов, предпринимательской деятельности.

