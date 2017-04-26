Путин в шутку попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским

Президент России Владимир Путин в шутку поручил премьеру Дмитрию Медведеву провести воспитательную беседу с главой Минкультуры Владимиром Мединским. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отреагировал на слова министра, который на встрече членов правительства с российским лидером рассказал о своем видении того, какими должны быть сельские дома культуры. «Нам показалось, что очень важно, чтобы ДК на большом селе представлял из себя место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, вместе собравшись», — предложил Мединский.

Путин удивился последней фразе руководителя Минкультуры: «Вместе интереснее, но почему только с мужчинами?» «Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу!» — с улыбкой сказал президент, обращаясь к премьер-министру.

В ответ Мединский заверил, что у министерства уже есть типовые проекты таких ДК — в них для женщин предусмотрены «места, где можно побеседовать с подругами», большая библиотека, а также зал для занятий хореографией для детей и гимнастический зал.

В среду, 26 апреля, глава государства обсудил с членами кабмина вопрос совершенствования работы сельских домов культуры. Ряд идей заинтересовал Путина, отмечает ТАСС.