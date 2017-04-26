Тимакова назвала опрос об отношении россиян к Медведеву политическим заказом

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова прокомментировала результаты социологического исследования об отношении граждан к главе кабмина Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает ТАСС в среду, 26 апреля.

«Председатель правительства не придает особого значения данным социологических опросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу», — сказала она.

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Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют результаты социологического опроса о работе главы российского правительства.

По данным «Левада-центра», число тех, кто «в основном доверяет» премьеру, сократилось за год с 39 до 30 процентов. При этом количество тех, кто «в основном не доверяет», увеличилось с 30 до 33 процентов. За отставку главы кабинета министров высказались 18 процентов опрошенных.

2 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что деятельность главы правительства в первый месяц 2017 года положительно оценивали около 60 процентов россиян (60,7 процента по данным за 9-15 января и 59,7 процента за 23-29 января). Работу кабмина по итогам последней январской недели одобряли 61,6 процента опрошенных.