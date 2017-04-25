Медведев сравнил себя со средним американцем по числу прочитанных книг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о своих читательских привычках в ходе форума «Культура — национальный приоритет». Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 25 апреля.

По словам главы правительства, «во втором или третьем классе» он уже читал книги, предназначенные для старшеклассников, в частности, произведения Жюля Верна, Майна Рида.

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Российский премьер также заявил, что, по его оценкам, в прошлом году он прочел больше книг, чем средний американец. Медведев подчеркнул при этом, что в основном читает с электронных носителей.

В декабре 2015 года в рамках литературного телемарафона ВГТРК премьер-министр прочитал отрывок из романа Льва Толстого «Война и мир».

В 2011-м Медведев, как отмечает РИА Новости, советовал россиянам активно знакомиться с русской классикой, в частности, с произведениями Николая Гоголя. «Это чтение, которое дает ощущение послевкусия, это интеллектуальный отдых», — заявлял он.