Песков усомнился в осведомленности Bloomberg о настроении Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что агентству Bloomberg известно о настроении и планах премьер-министра Дмитрия Медведева. Так представитель Кремля прокомментировал сообщение о том, что глава правительства якобы беспокоится о своем политическом будущем из-за низкого рейтинга, передает в четверг, 27 апреля, корреспондент «Ленты.ру».

«Я не думаю, что Bloomberg хорошо знает Дмитрия Анатольевича Медведева и что он может обладать такой информацией», — ответил Песков. При этом он порекомендовал журналистам агентства более подробно обсудить этот вопрос с «коллегами из правительства».

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27 апреля Bloomberg со ссылкой на источники в окружении российского премьер-министра сообщило, что Медведев обеспокоен своей политической карьерой из-за низкого рейтинга поддержки среди граждан России.

Днем ранее был опубликован опрос, проведенный «Левада-центром», согласно которому число тех, кто «в основном доверяет» премьеру, сократилось за год с 39 до 30 процентов. При этом количество тех, кто «в основном не доверяет», увеличилось с 30 до 33 процентов. За отставку главы кабинета министров высказались 18 процентов опрошенных.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова назвала публикацию этих данных «определенным политическим заказом», а в Кремле заявили, что проанализируют результаты опроса.