Под Красноярском загорелись 14 домов из-за пала травы

В Красноярском крае в деревне Белогорка загорелись 14 домов, предположительно, из-за поджога травы. Об этом в четверг, 27 апреля, РИА Новости сообщил официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

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В трех районах края, где обнаружены несколько очагов возгорания, по тревоге поднята полиция. Речь идет о Рыбинском, Манском и Шарыповском районах, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в апреле 61-летний житель села Боровое (Новосибирская область) устроил пал сухой травы на территории общего пользования. Огонь дошел до надворных построек и был потушен местными жителями. Когда один из соседей возмутился поступком пенсионера, поджигатель его застрелил. Также он ранил в ногу родственницу погибшего и попытался выстрелить в его сына.

