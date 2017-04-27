Российский сенатор назвал адресатов заявления Генштаба о ядерной угрозе США

Заявление Генштаба о том, что развертывание американской ПРО в Европе создает возможность для внезапного ядерного удара по России, адресовано мировому сообществу. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Соответствующее заявление сенатора поступило в редакцию «Ленты.ру».

Клинцевич считает, что таким образом власти России также послали «ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью». «Это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем», — сказал он.

Генштаб также дал понять россиянам, что «им нечего опасаться: ситуация под контролем», считает парламентарий.

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26 апреля на московской конференции по международной безопасности первый замначальника ГОУ Генштаба ВС РФ Виктор Познихир заявил, что развертывание американской системы ПРО в Европе и прилегающих морях может способствовать скрытному наращиванию ударного компонента, обеспечивающего внезапный ядерный удар по территории России.

В октябре прошлого года Познихир сообщил, что американские ПРО обладают значительно большим потенциалом, чем предполагалось ранее. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что «Россия констатирует факт угрозы национальной безопасности».

Развертываемый в Европе эшелон системы противоракетной обороны США основан на использовании наземной версии радиолокационных систем и пусковых установок морской системы ПРО/ПВО Aegis. Они позволяют применять в том числе крылатые ракеты типа Tomahawk, максимальная дальность полета которых может достигать 2500 километров.