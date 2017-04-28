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Бундестаг Германии одобрил запрет скрывающей лицо одежды

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Нижняя палата парламента Германии — Бундестаг приняла в четверг, 27 апреля, законопроект, запрещающий ряду категорий граждан носить на работе одежду, полностью закрывающую лицо. Об этом сообщает Reuters. Запрет коснется гражданских служащих, судей и военных.

Решение было принято после того, как в декабре 2016 года канцлер Ангела Меркель призвала к запрету на использование элементов мусульманской одежды, закрывающих лицо.

В последние два года Германия испытывает сложности из-за миллиона прибывших в страну мигрантов, многие из которых являются мусульманами с Ближнего Востока. Широко распространены опасения по поводу их интеграции в немецкое общество.

«Интеграция также означает, что мы должны четко разъяснять и распространять наши ценности, а также то, где лежат границы нашей толерантности по отношению к другим культурам», — сказал министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер. «Законопроект, который мы согласовали, вносит важный вклад в это», — добавил он.

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