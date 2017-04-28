К следующей встрече Путина и Абэ подготовят пакет соглашений

К встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме подготовят целый ряд соглашений. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на встрече с японским министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, передает «Интерфакс» в пятницу, 28 апреля.

Шувалов отметил, что по итогам переговоров Путина и Абэ, прошедших накануне, диалог между странами «сложился самым лучшим образом».

По данным агентства, в пятницу Шувалов и Сэко подписали документ, касающийся актуализации и конкретизации плана сотрудничества по восьми направлениям, предложенного Абэ в мае прошлого года.

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«У нас теперь с вами есть актуализированный план, будем по этому плану работать. А сегодня предлагаю сконцентрироваться на тех сложностях, которые есть на пути реализации этого плана», — сказал российский вице-премьер.

Накануне Путин по итогам переговоров с Абэ заявил, что Москва и Токио настроены на развитие дальнейшего сотрудничества в решении самых сложных проблем. Он подчеркнул, что Япония — важный и перспективный партнер для России, поэтому стороны готовы решать любые, даже самые сложные вопросы на принципах взаимного уважения, равноправия, учета интересов друг друга.

II Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке.