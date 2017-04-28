СМИ рассказали о выплате Януковичу пенсии после бегства с Украины

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в течение года после того, как он оставил свой пост, выплачивалась пенсия. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает «РБК-Украина».

Редакция ссылается на выписки из финансовых документов, имеющихся в ее распоряжении. Согласно бумагам, пенсионный фонд на протяжении года после после того, как Янукович покинул страну, продолжал перечислять пенсию на его счет. В частности, последняя выплата в размере 14 698 гривен (около 32 тысяч по актуальному курсу) была произведена в начале февраля 2015 года.

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Кроме того, на счет бывшего президента переводились начисления с его вкладов. На двух счетах, принадлежащих Януковичу в «Ощадбанке» на момент, когда были сделаны выписки, оставалось более 31 миллиона гривен (66,5 миллиона рублей).

Ранее 28 апреля стало известно, что в законную силу вступило решение украинского суда о перечислении в государственный бюджет средств, которые, как считают в Киеве, принадлежали Януковичу и его окружению. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, руководство «Ощадбанка», где находились деньги, приступило к выполнению решения суда и переводит эти средства на государственные счета.

Виктор Янукович бежал с Украины в феврале 2014 года после того, как в результате протестных акций с применением оружия в Киеве произошла насильственная смена власти.