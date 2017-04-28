В школах Ростовской области начнут изучать основы здорового питания

Предмет «Основы здорового питания» появится в расписаниях школ Ростовской области с 1 сентября 2017 года. Об этом заявил ТАСС глава региона Василий Голубев.

«Уже есть договоренность с Роспотребнадзором о привлечении к этой работе Института питания. Ведомство подключит свои областные подразделения», — рассказал Голубев. По его словам, ценности здоровья, долголетия и активного образа жизни необходимо прививать с первого класса.

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Губернатор отметил, что лучше потратить немного денег на обучение детей здоровому образу жизни, нежели тратить большие средства на их лечение в будущем.

14 апреля член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты России Роман Дощинский предложил ввести в школах обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новому предмету, россиеведению. Дисциплина должна объединить в себе темы истории, географии, литературы и художественной культуры.