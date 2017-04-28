Пушкинский музей разместил указатели к Руанскому собору в Москве

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина разместил в Москве указатели, ведущие к Руанскому собору, Бульвару капуцинок и Оперному проезду. Об этом сообщает портал «Мослента» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Акция призвана привлечь внимание к постоянной экспозиции импрессионистов и постимпрессионистов.

«ГМИИ им. А.С. Пушкина впервые запускает креативную кампанию, посвященную не выставке-блокбастеру, а постоянной экспозиции», — заявили представители музея.

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Транспаранты с репродукциями знаменитых полотен и слоганом «К импрессионистам нужно прийти» появились на центральных улицах города — Новом Арбате, Ленинском проспекте, Никитском и Чистопрудном бульварах, Крымском валу. На плакатах также указано точное расстояние до музея. В реализации проекта участвовал «Росбанк».

В постоянную экспозицию ГМИИ Пушкина входят картины Моне, Ренуара, ван Гога, Сезанна, Матисса, Пикассо, Дерена. Эта коллекция сопоставима по размерам с собраниями Музея д’Орсэ и Метрополитен-музея.