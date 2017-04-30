Обвиняемого в военных преступлениях в Донбассе австрийца задержали в Польше

Гражданина Австрии задержали на территории Польши по обвинению в совершении военных преступлений в ходе конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает в воскресенье, 30 апреля, APA.

По информации агентства, представитель австрийской прокуратуры заявил, что 25-летний мужчина участвовал в боях на стороне украинской армии, хотя СМИ сообщали, что он воевал на стороне ополченцев. Отмечается, что преступления он совершал во время столкновений за аэропорт Донецка. По данным следствия, молодой человек убивал пленных и раненых солдат.

Мужчину задержали на погранпереходе в районе села Дорогуск при попытке выехать на Украину. Отмечается, что он находился в международном розыске. При этом ордер на его арест был выдан именно по обвинению в военных преступлениях против личности, хотя австрийца также подозревают в нарушениях закона об обороте наркотиков.

По информации RFM24, решается вопрос об экстрадиции мужчины в Австрию. До этого он будет находиться под стражей.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после того, как украинские власти объявили о старте антитеррористической операции (так Киев называет силовые действия в регионе). В Донбассе вслед за этим были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.

Аэропорт Донецка рассматривался как стратегически важный транспортный узел, бои за него велись практически с начала военных действий. Он перешел под контроль ополченцев в конце января 2015 года.