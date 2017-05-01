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Экс-премьер Италии с большим отрывом выиграл внутрипартийные выборы

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Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци с большим отрывом лидирует на внутрипартийных выборах правящей Демократической партии. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным результатам подсчета голосов, на 23:10 по местному времени (00:10 понедельника мск) за него проголосовали более 71% избирателей. Его соперники - действующий министр юстиции Андреа Орландо и губернатор области Апулия Микеле Эмильяно - получают примерно 21% и 8% голосов соответственно.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони уже поздравил Ренци по телефону. После объявления официальных результатов кандидатура переизбранного лидера должна быть утверждена на всеобщем съезде партии, который пройдет в ближайшее время.

19 февраля бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци ушел в отставку с должности секретаря Демократической партии, занимающей большинство в парламенте страны. Среди причин такого решения называлось давление на Ренци со стороны внутрипартийной оппозиции — ее представители угрожали расколоть движение из-за разногласий по вопросу проведения съезда партии и необходимости досрочных общенациональных выборов.

Маттео Ренци покинул пост премьер-министра Италии 5 декабря 2016 года после провалившегося инициированного его правительством референдума о снижении роли парламента и полномочий региональных властей. Против этих нововведений проголосовали 59,11 процента избирателей.

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