На Первомай в Севастополе собрались 30 тысяч человек

В Севастополе прошло шествие, приуроченное к наступлению 1 мая. В нем приняли участие трудовые коллективы предприятий и учреждений, члены профсоюзных и общественных организаций, политических партий — около 30 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

«Я поздравляю всех севастопольцев с праздником весны и труда! Будущее Севастополя создается вашими руками — в производственных цехах, в офисах компаний, на полях и в садах сельхозпредприятий, в учебных аудиториях и классах», — сказал глава города Дмитрий Овсянников.

Праздник продолжился концертами и представлениями творческих коллективов — на улицах и площадях города, в учреждениях культуры.

По прогнозам Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), в этом году демонстрации по случаю 1 Мая соберут около 2,5 миллиона человек в 700 городах и рабочих поселках. В московском шествии поучаствовали 130 тысяч человек.