Адыгейские художники подожгли гараж в знак протеста против московского «Гаража»

Адыгейские художники из арт-группы «Шыпкъэм икIальэхэр» подожгли гараж в поселке Энем. Они сделали это в знак протеста против московского музея «Гараж», который не включил в программу Первой триеннале российского современного искусства работы представителей Адыгеи. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает портал «Юга».

Акция прошла в ночь на 2 мая. Пепел сожженного строения художники намерены отправить в «Гараж». Если музей не откликнется, то они обещают приехать в Москву лично для обсуждения аспектов культурной политики.

«Это плевок в лицо не только жителям Адыгеи, но и всем ценителям искусства. Да, возможно адыгейское искусство слишком дикое, слишком неистовое, слишком сложное для колонизаторской политики "Гаража". Но на выставке представлены художники из десятка регионов», — говорится в официальном заявлении «Шыпкъэм икIальэхэр».

Акционисты отметили, что игнорирование адыгейского художественного ландшафта — это вопиющее лицемерие.

Первая триеннале российского современного искусства пройдет в «Гараже» с 10 по 14 мая. Тема фестиваля: «Дух времени».