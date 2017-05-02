«Слишком назойливая» веганка добилась швейцарского гражданства

«Слишком назойливая» голландка-веганка, которой дважды отказывали в швейцарском гражданстве, все-таки получила искомый паспорт. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает The Independent.

Нэнси Холтен (Nancy Holten) родилась в Нидерландах, однако переехала в Швейцарию в восьмилетнем возрасте и жила в деревне Гипф-Оберфрик. В 2015 году она подала прошение о предоставлении гражданства и получила одобрение местных властей. В то же время 144 из 206 жителей деревни проголосовали «против», сославшись на ее излишнюю назойливость.

Холтен неоднократно проводила публичные кампании против местных обычаев: она выступала за запрет повязывать коровам колокольчики на шеях и предлагала отменить одно из любимых развлечений местных жителей — поросячьи бега.

По этой причине жители Гипф-Оберфрика сочли Холтен недостаточно интегрированной в швейцарское общество. Получив отказ во второй раз, женщина подала апелляцию властям кантона, которые приняли ее сторону в конфликте и выдали ей гражданство.

Холтен пообещала продолжить свою кампанию по защите прав животных.