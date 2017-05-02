Экскаватор срезал крышу туристического автобуса на Пхукете

В таиландской провинции Пхукет экскаватор срезал крышу у автобуса с китайскими туристами. Об этом сообщают «Новости Пхукета».

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Авария произошла в районе Тай-Муанг в 10 утра в воскресенье, 30 апреля. В результате инцидента пострадал водитель и двое пассажиров. Шофер отделался легкими травмами, китайских путешественников доставили в больницу.

Как отмечает издание, полученные автобусом повреждения указывают на то, что он зацепил крышей ковш экскаватора. Предъявлены ли кому-то из водителей обвинения на данный момент, неизвестно.

На Пхукете, который является одним из самых популярных мест отдыха россиян в Таиланде, регулярно происходят автомобильные аварии с участием туристов. Например, в конце марта в ДТП с тремя автомобилями пострадали две россиянки, в декабре 2016 года турист из России, ехавший на мотоцикле, погиб после столкновения с машиной.

