Двух россиян развернули на границе в киевском аэропорту

Пограничники в киевском аэропорту Борисполь отказались пропустить на Украину двух россиян, прилетевших из Минска. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы страны.

Граждане России, одному из которых 38 лет, другому — 31 год, прибыли в Киев 1 мая. Мужчины заявили, что цель их визита — туризм. В Киеве они намеревались провести десять дней.

«Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины. О данном факте были проинформированы подразделения СБУ и Нацполиции, а мужчинам отказано в пропуске через государственную границу», — говорится в сообщении.

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За последние несколько дней это не первый случай, когда иностранцам отказывают в праве въехать на территорию Украины. 30 апреля в страну не пропустили восемь человек — граждан Киргизии, Белоруссии и России. В погранслужбе пояснили, что «мужчины крепкого телосложения якобы приехали для участия в спортивных соревнованиях», однако было установлено, что их пригласила общественная организация, «которая, вероятно, привлекала боевиков на Куликово поле» в Одессе.

В последнее время Госпогранслужба работает в усиленном режиме. «Меры направлены на выявление лиц, которые могут прибывать на Украину для участия в действиях дестабилизационного характера», — пояснили в ведомстве.

Усиление связано с третьей годовщиной трагедии в Одессе, которая произошла в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Тогда в ходе беспорядков погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Во вторник на Куликовом поле проходят памятные мероприятия.

Ранее во вторник СБУ сообщила, что в Одессе задержана группа подозреваемых в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций.