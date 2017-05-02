СБУ задержала в Одессе подозреваемых в подготовке терактов и диверсий

В Одессе задержана группа подозреваемых в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций. Об этом сообщается во вторник, 2 мая, на сайте Службы безопасности Украины. Ведомство также опубликовало видеозапись спецоперации.

Как отмечается, местные жители были задержаны оперативниками службы совместно со спецподразделением «Альфа». «Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия», — говорится в заявлении.

В СБУ отметили, что правоохранительные органы Одесской области работают в полном взаимодействии и не позволят дестабилизировать ситуацию в регионе.

Видео: Служба безпеки України / YouTube

Ранее 2 мая сообщалось, что полиция эвакуировала людей с площади перед Домом профсоюзов из-за предупреждения о минировании площади перед зданием. Позднее информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

До этого активисты движения «Куликово поле» также рассказали, что Служба безопасности Украины проводит обыски у ряда членов организации. При этом в областном управлении ведомства отмечали, что на 2 мая запланировано большое количество следственных мероприятий.

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28 апреля депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что силовики в зародыше пресекли все попытки дестабилизации ситуации в Одессе.

На Куликовом поле проходят памятные мероприятия по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года. В тот день состоялись крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками «Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе беспорядков погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются сторонниками «Антимайдана».