Статус депутатов и сенаторов предложили повысить

В Госдуму внесен законопроект о повышении статуса депутатов и сенаторов при взаимодействии с федеральными и муниципальными чиновниками. Документ зарегистрирован в думской базе законопроектов во вторник, 2 мая.

В частности, речь идет о «праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий». Под документом подписались спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенатор Андрей Клишас.

«Законопроектом предлагается наделить законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов России полномочиями заслушивать на своих заседаниях представляемую руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъекте информацию о результатах деятельности соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы полагают таким образом повысить эффективность системы государственного управления.

27 апреля Матвиенко заявила, что представители Совфеда должны регулярно отчитываться о своей работе не только перед органами местного самоуправления, но и гражданами, так как система обратной связи с обществом имеет первостепенное значение.