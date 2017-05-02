Под Тулой при столкновении украинского автобуса с грузовиком пострадали люди

В Тульской области в результате столкновения автобуса сообщением Москва — Харьков пострадали четыре человека. Об этом РИА Новости сообщил представитель главного управления МЧС России по региону.

Информация об аварии в Ясногорском районе на 151-м километре трассы М-2 поступила спасателям в 20:45.

Столкнулись два транспортных средства — автобус Mercedes с украинскими номерами и грузовой автомобиль Iveco. В результате произошло возгорание обеих машин.

На место происшествия выехали два пожарных расчета. Возгорание ликвидировано.

Двое пострадавших отправлены в тульскую областную больницу, двоим оказана помощь на месте. Госпитализированы мужчина с различными травмами, а также женщина с закрытой черепно-мозговой травмой. Угрозы их жизни нет.

Пассажиров, которые не получили травм, а также пострадавших, которым не потребовалась госпитализация, отправили попутным транспортом к месту назначения.