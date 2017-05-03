Главу гордумы Ярославля лишили полномочий за незадекларированный гараж

Депутаты городской думы Ярославля большинством голосов прекратили полномочия своего председателя Павла Зарубина, который не отразил в декларации о доходах право на пользование гаражным боксом. Об этом сообщает 76.ru в среду, 3 мая.

«Факт остается фактом — сведения об имуществе неверны и недостоверны, — сказал прокурор на заседании гордумы.

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Исполняющим обязанности председателя муниципалитета стал депутат Павел Дыбин, уточняет издание.

В свою очередь Зарубин заявил, что никогда не пользовался гаражом, который остался после смерти его отца. «Я посчитал, что декларировать то имущество, которым я не пользовался, нет необходимости. Тем более, что это не моя собственность», — подчеркнул он, добавив, что не намерен уходить из политики.

20 апреля депутаты Ярославской областной думы приняли во втором, окончательном чтении законопроект о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах с восьми до пяти процентов. Зампред областной Думы Николай Александрычев заявил, что снижение муниципального фильтра позволит повысить конкуренцию среди кандидатов.

В конце марта Госдума приняла президентский закон, обязывающий муниципальных чиновников ежегодно отчитываться о доходах. В случае выявления нарушений решение об увольнении чиновника может быть принято по инициативе губернатора.